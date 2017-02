Nell'Atalanta rivelazione di questa stagione, lui si sta imponendo come un'ulteriore rivelazione. Perché ancor meno atteso. Perché di fatto quasi fuori dai radar della Juve. Perché alla prima esperienza in serie A e di fatto dietro nelle gerarchie iniziali a tutti gli altri esterni a disposizione di Gian Piero Gasperini. Eppure Leonardo Spinazzola ora non solo è un titolare inamovibile dell'Atalanta che sogna l'Europa, ma ha anche convinto tutta la dirigenza bianconera a puntare con forza su di lui. Nato attaccante esterno, negli anni è andato via via arretrando il proprio raggio d'azione fino a diventare padrone assoluto della fascia sinistra in questa stagione nel 3-5-2 ad altissimi giri nel motore che sta stupendo tutta l'Italia. Al di là di quale possa essere l'assetto tattico e l'allenatore della prossima stagione, in casa Juve ormai sembra presa la decisione di voler puntare su di lui concedendogli la grande occasione.



