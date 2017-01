Le cronache di mercato parlano di un forte interessamento del San Paolo per Hernanes, ultima soluzione in ordine cronologico per sbloccare la situazione in uscita del Profeta che continua a rifiutare qualunque alternativa a quella di restare almeno fino a giugno alla Juve. Il mercato in Brasile scadrà solo ad aprile, non è detto quindi che non possa decollare questa ipotesi anche con calma nelle prossime settimane, magari col migliorare delle condizioni dei vari Lemina e Mandragora, ma anche quando ormai la gestione di Khedira e Marchisio sarà definita in vista del rush finale. Sull'asse San Paolo-Torino, però, non si parla soltanto di Hernanes. Anzi. Il canale diretto è stato attivato proprio dalla Juve, che dopo aver seguito a lungo in passato la situazione legata a Rodrigo Caio (sempre vicino al salto in Europa, ancora in attesa della chiamata giusta), ora ha rivolto le proprie attenzioni su Lyanco.

PROFILO GIUSTO – Difensore centrale classe 1997, doppio passaporto brasiliano e serbo, Lyanco è da tempo nel giro della prima squadra del San Paolo ed ora si sta imponendo come uno dei prospetti più interessanti al Sudamericano Sub 20. Con il contratto in scadenza al 30 dicembre 2018, la sua valutazione in assenza di rinnovo (non ancora all'orizzonte) non potrà raggiungere valutazioni monstre, con la Juve che sta provando a giocare d'anticipo: alla prima richiesta di informazioni sta per seguire una proposta da 5 milioni per l'estate, con un progetto che prevede la sinergia con un club che possa favorirne l'arrivo in Italia per far fronte alla questione extracomunitari esattamente come fatto con Rogerio (via Sassuolo) e Matheus Pereira (via Empoli), entrambi ora in forza alla Primavera. Incoraggianti segnali di apertura sono subito arrivati dal Brasile, in attesa comunque della controproposta del San Paolo che proverà ad alzare il più possibile. E aspettando magari che dal Sudamericano Sub20 possano spuntare altre pretendenti, si è cominciato a parlare anche di Hernanes quindi. Ma sull'asse Torino-San Paolo, il vero protagonista, per ora, rimane Lyanco.







