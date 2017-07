Senza dar troppo peso a quello che è solo calcio d'estate, la tournée americana ha visto una Juve capace di lanciare segnali positivi ed altri negativi. Al netto di una condizione inevitabilmente precaria e di nuovi equilibri da ritrovare all'insegna di una formazione decisamente a trazione anteriore, è stato piuttosto evidente come sia la difesa e in generale la fase di non possesso a lanciare qualche campanello d'allarme. Per quanto la linea del club bianconero sia all'insegna del conservatorismo e del 'siamo a posto così', Bonucci o non Bonucci, qualcosa in più per completare il reparto è lecito aspettarselo. Comprare tanto per comprare non serve, né sugli esterni dove tutto ruota attorno alla conferma di Alex Sandro e alla posizione di Lichtsteiner, né al centro dove si attende l'esplosione di Rugani ma non ci si fida troppo della tenuta dei vari Benatia, Barzagli e Chiellini sul lungo periodo. Proprio in tal senso proseguono i contatti con il Valencia, non solo e non tanto per quel Cancelo che non convince appieno in qualità di terzino puro al netto di una valutazione ancora considerata eccessiva, quanto per quel Garay che può trasformarsi nell'occasione da cogliere al volo a patto che il Valencia e Jorge Mendes trovino un'intesa che possa soddisfare Beppe Marotta.

IPOTESI SCAMBIO – Non proprio semplici i rapporti tra l'agente più potente del mondo e la Juve. Da quando è saltato l'affare Falcao, il club bianconero e Mendes ha sempre provato a ritrovarsi per vari affari senza riuscire mai ad arrivare ad un'intesa. Più volte ricercata, mai veramente fino in fondo. Ed ora ci si riprova. Dal canto suo Mendes ha dato l'ok a favorire il passaggio di Garay in bianconero, anche senza troppe garanzie per il futuro. Quindi via libera da parte del giocatore per il prestito, condizione ideale per valutare con calma l'investimento di un altro difensore over 30 da parte della Juve. Ma il Valencia ha bisogno di soldi, come noto, per alimentare un mercato che necessita di forze fresche. E che di recente ha visto la Juve felice alleata degli spagnoli, vedi cessioni di Zaza e Neto. Così, col Valencia che a sua volta ha sondato e risondato la possibilità di arrivare a Lemina, ecco che l'ipotesi di uno scambio di prestiti è tutt'altro che campata per aria, anzi. C'è ancora divergenza sulla valutazione per il riscatto futuro, con la Juve che parte da una differenza di quasi dieci milioni tra i due cartellini, così come la questione 'diritto' piuttosto che 'obbligo' di riscatto può accelerare o ostacolare questa trattativa comunque tutt'altro che semplice. Ma il canale Juve-Valencia rimane attivo, lo sarà fino a fine mercato.



