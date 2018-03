È da ormai un anno che il Milan ha iniziato una corte serrata ad Andrea Belotti. Non è certo un mistero che l'attaccante del Torino piaccia a Marco Fassone, a Massimiliano Mirabelli e in generale a tutto l'ambiente rossonero: a fine campionato il Milan cercherà nuovamente di tornare all'assalto del Gallo e, per convincere Urbano Cairo a cedere il giocatore, la carta che potrebbe essere giocata è quella di Nikola Kalinic.



Inserire nella trattativa l'attaccante croato potrebbe essere la mossa giusta, per la società rossonera, per riuscire a ottenere uno sconto sul cartellino dell'attaccante granata che, dopo un'altra stagione al di sotto delle aspettative al Torino, potrebbe non essere più così contento di restare in granata.