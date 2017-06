L'Inter sta spingendo sull'acceleratore per Borja Valero. Dopo aver sondato il terreno per numerosi giocatori il club nerazzurro ha virato fortemente sul centrocampista della Fiorentina che, con un contratto in scadenza il 30 giugno 2019 sta valutando la possibilità di tentare una nuova sfida per chiudere al meglio la propria carriera.



DUTTILITA' - Luciano Spalletti insegue Borja Valero da ormai due anni. Lo voleva con sè alla Roma, ma i due club non hanno mai trovato la giusta intesa. Oggi con Suning il tecnico toscano è tornato alla carica perchè, nonostante i 32 anni di età, lo ritiene il centrocampista perfetto per duttilità e tecnica in grado di gestire da protagonista il suo gioco. Borja Valero può giocare sia da regista, da volante davanti alla difesa, oppure da mezzala, o meglio da regista decentrato alla Pirlo nel Milan.



ASSIST DA RECORD - Ma c'è di più perchè anche i dati statistici spingono per il sì allo spagnolo. Nelle ultime 5 stagioni soltanto due giocatori sono riusciti a fare meglio di Borja Valero nella statistica degli assist. Sono ben 38 in 165 gare, al terzo posto dietro soltanto a Marek Hamsik e Miralem Pjanic colui che per Spalletti avrebbe dovuto sostituire alla Roma. Assist in verticale, passaggi filtranti verso le punte e non soltanto gioco orizzontale. E' questo ciò che è mancato principalmente all'Inter in questa stagione ed è per questo che Borja Valero è considerato da Spalletti, e dall'Inter, fondamentale.