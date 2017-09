Una moria, così si può definire il rapporto tra la Fiorentina e i tiri in porta nelle ultime gare di Serie A. L'edizione odierna de La Repubblica mette in evidenza come il rientro di Riccardo Saponara potrebbe essere decisivo in tal senso: il calciatore sa giocare bene in profondità e fare raccordo con la punta - in questo caso Giovanni Simeone - ancora troppo lontano dal resto della squadra. Il trequartista sta bene, si allena con il gruppo da tempo ma non ha ancora il ritmo partita. Stefano Pioli potrebbe farlo scendere in campo, per uno spezzone di partita, nella prossima gara contro il Chievo.