John Terry riparte dalla Championship: dopo 22 anni con il Chelsea, l’ex capitano dei Blues ha rimandato il ritiro e ha detto no all’avventura lontano dall’Inghilterra, scegliendo invece l’Aston Villa. Il suo arrivo alla squadra di Birmingham, retrocessa nella serie B inglese alla fine della scorsa stagione, ha subito mandato in fibrillazione i bookmaker d’oltremanica, per i quali i Villans sono ora in pole position per il ritorno in Premier. La promozione di Bruce e i suoi è passata da 3,25 a 2,75 sulle lavagne d’oltremanica, davanti al Middlesbrough, che fino a stamattina era avanti a 2,88 (adesso vale 3,00), e al Fulham, terzo a 4 volte la posta. In calo anche la quota sul primo posto in campionato, obiettivo a 7,50 (dal 9,00 di poche ore fa) sempre davanti al Boro (da 8,00 a 8,50) e ai Cottagers (10,00).