Davide Astori sta diventando sempre di più il leader della difesa della Fiorentina. Ma è anche un giocatore che può essere un riferimento per i giovani. E non è un caso che proprio lui abbia partecipato in mattinata ad un incontro con gli studenti dell'Istituto per geometri Salvemini di Firenze (Astori è in possesso proprio del diploma da geometra).



​L'ex giallorosso ha spiegato a Violachannel.tv sulla prossima sfida di Europa League in programma giovedì: "Aspettavamo da qualche mese queste partite - ha detto Astori - siamo carichi e abbiamo voglia di fare bene subito in Germania. Sarà fondamentale l'approccio".