Fatto curioso avvenuto durante il primo tempo di Napoli-Fiorentina, partita valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Al 20' Davide Astori, dopo un colpo di testa ravvicinato, parato in maniera miracolosa da Reina, si è fatto male al naso e ha perso sangue. L'arbitro Doveri lo ha costretto a cambiare maglia, ma per non perdere molto tempo e rimandarlo subito in campo, dalla panchina della Fiorentina è spuntata una maglia totalmente bianca, senza numero né nome dietro che il difensore ha indossato fino alla fine della prima frazione. Una fatto particolare che è molto più facile vedere nel campetto tra amici, piuttosto che quando giocano due squadre di Serie A.