Funerali #Astori, la salma fa il suo ingresso in chiesa, iniziano i funerali pic.twitter.com/8aJJGa8ZAZ — calciomercato.com (@cmdotcom) 8 marzo 2018

Funerali #Astori: arrivata anche la #Juventus fra gli applausi scroscianti della piazza. Folta la delegazione bianconera con Buffon che ha ricambiato gli applausi e Chiellini che si è avvicinato ai tifosi per salutarli pic.twitter.com/Ao6zlo4aiu — calciomercato.com (@cmdotcom) 8 marzo 2018

Funerali #Astori: è arrivato il carro funebre in Piazza Santa Croce. Applausi dei presenti, la piazza si tinge di viola. I fratelli accompagnano la salma pic.twitter.com/YXGip5uFeK — calciomercato.com (@cmdotcom) 8 marzo 2018

Funerali #Astori: arriva la delegazione dell'Inter. Gli ex-#Fiorentina Borja Valero e Vecino accolti fra gli applausi pic.twitter.com/WOsupz6lSY — calciomercato.com (@cmdotcom) 8 marzo 2018

La #Fiorentina è arrivata nella #Basilica di Santa Croce per i funerali di #Astori. Applausi da parte dei tifosi in piazza pic.twitter.com/FFKpzluOZb — calciomercato.com (@cmdotcom) 8 marzo 2018

I funerali di #Astori: la piazza inizia a riempirsi di tifosi pic.twitter.com/vhNPbl2hRU — calciomercato.com (@cmdotcom) 8 marzo 2018

L'ultimo atto di un lungo e grande abbraccio andrà in scena questa mattina all'interno della Basilica di Santa Croce a Firenze. A partire dalle ore 10 verranno celebrati idia cui verrà dato l'ultimo saluto da parte di tutti i tifosi della Fiorentina e non solo. Il comune di Firenze ha proclamato per oggi il lutto cittadino.sarà presente con il nostro inviato Giacomo Brunetti.La bara ha fatto il suo ingresso all’interno della Basilica e può iniziare la cerimonia.- Arriva anche la Juventus, con un autentico boato da parte della piazza fiorentina. Presenti Allegri, Barzagli, Chiellini, Rugani, Marchisio, De Sciglio, Pjanic e Buffon che, commosso, ha ricambiato gli applausi della piazza.E' arrivato anche il Napoli con il terzino Christian Maggio e il ds Cristiano GiuntoliTra le sei e le settemila persone sono presenti in Piazza Santa CroceIl carro funebre è ancora fermo in piazza e la cerimonia non ha ancora avuto inizio. Il ritardo è dovuto a un malore all’interno della chiesaIl carro funebre che ha trasportato la salma di Davide Astori è arrivato in Piazza Santa Corce. La piazza si tinge di viola. I fratelli accompagnano la salma.Diego Della Valle, che non era ancora entrato all'interno della Basilica entra ora accompagnato dall'ex sindaco di Firenze, Matteo Renzi. Arrivato anche Damiano TommasiEcco la delegazione della Lazio con Marchetti e Inzaghi già all'interno della chiesa. Arriva anche il cantante fiorentino Marco Masini. In piazza, intanto, spuntano le bandiere viola, così come sui palazzi.Arrivano anche le delegazioni di Sassuolo e Bologna: presenti, tra gli altri, Missiroli, Mirante e Destro.Il feretro di Davide è appena passato davanti al ‘Franchi’: mille persone ad attenderlo.E' salito a 3000 il numero di tifosi presenti in piazza davanti alla Basilica Santa Croce.Arrivati in chiesa anche il commissario della FIGC Malagò, il sub-commissario Costacurta e il neo ct dell'Italia, Gigi Di Biagio.Alla Basilica di Santa Croce sono arrivati anche l'ex ct dell'Italia, Giampiero Ventura.Arrivate anche delegazioni di Cremonese e Atalanta: c’è l’ex compagno Ilicic insieme a Masiello, Petagna e Mancini. C'è anche l'Empoli con la delegazione comandata dal Presidente Fabrizio Corsi​I fratelli Filippo e Simone Inzaghi (allenatori di Venezia e Lazio rispettivamente) sono arrivati insieme e stanno entrando nella Basilicaarriva la delegazione dell'Inter. Gli ex-Fiorentina Borja Valero e Vecino accolti fra gli applausi dalla piazzaEntrano in chiesa ulteriori dirigenti: delegazioni di Sassuolo, Torino e altre società, tra cui il VeneziaAllo stadio, intanto, un migliaio di persone attende il feretro, che si fermerà per un simbolico saluto davanti al ‘muro’ di messaggi, sciarpe e ricordi sulla cancellata del ‘Franchi’Arrivato il Sindaco di Firenze, Dario Nardella, che ha salutato tutti i presenti.Accolto da un grande applauso, come gli altri ospiti, anche Francesco Totti. Insieme a lui la delegazione della Roma, composta da Stephan El Sharaawy, Lorenzo Pellegrini, Radja Nainggolan e il dg Mauro BaldissoniArrivata la compagna di Astori, Francesca Fioretti.Oltre 1.500 persone sono presenti nella piazza antistante la Basilica di Santa Croce. Ieri, in visita alla camera ardente presso Coverciano, circa 14.000 presenti.Arrivato il presidente della Fiorentina Andrea Della Valle: applausi della piazza.Bernardeschi e Florenzi insieme a Perin e altri ragazzi delle giovanili della Fiorentina stanno entrando nella Basilica“Lo striscione che hai tanto amato ora avvolga la tua anima e insieme a Luciana vi accompagni nella trasferta più lunga. Ciao eterno leone della Fiesole”, recita un messaggio sulle transenne- È entrato in chiesa il proprietario della Fiorentina, Diego Della Valle.Arrivati l’ex viola Frey, l’ex compagno al Cagliari Agazzi, il DS Giaretta e alcuni membri dello staff della Fiorentina- È stata aperta la Basilica: entrato da pochi secondo Enrico Chiesa. Nel frattempo, ha occupato la chiesa anche il Gonfalone di Firenze.E' arrivato in Chiesa il vice-Presidente della Fiorentina, l’ing. Gino Salica è il primo rappresentate della Fiorentina.Varie corone disposte ai lati del sagrato: Juventus, Ascoli, Sassuolo e altre squadre hanno reso omaggio ad Astori con composizioni florealiGià un centinaio di tifosi stanno occupando le prime file della piazza allestita. All’interno potranno entrare solamente familiari o conoscentiCome comunicato dalla Fiorentina attraverso un comunicato ufficiale, nonostante le manifestazioni di grande affetto, all'interno della Basilica potranno entrare soltanto famigliari amici e autorità. I tifosi stazioneranno all'esterno della piazza.- La salma di Davide Astori passerà davanti allo stadio Franchi prima dei funerali. Sarà un modo per salutare il capitano per i tanti tifosi che non potranno partecipare alla cerimonia funebre. La sosta avverrà davanti alla cancellata che è stata colorata negli ultimi giorni da sciarpe messaggi e fiori dedicate ad Astori.