L'estate scorsa a Formentera, quest'anno a Cervia: il protagonista è sempre lui, Christian Vieri. L'ex bomber della Nazionale nei giorni scorsi ha dato il suo nome alla Bobo Summer Cup, evento benefico di footvolley (con in premio un ananas dorato). Il traguardo più importante è stato raggiunto, con la raccolta di 112mila euro da devolvere alla zone italiane colpite dal terremoto. E poi, in campo e a bordo campo, gioia, scherzi, gavettoni... belle donne. Che non possono mancare in presenza del 'bomber' Vieri. Fra queste, la modella calciatrice Astrid Ericsson e l'ex Velina Costanza Caracciolo.