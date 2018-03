La Juventus vuole i tre punti questa sera contro l'Atalanta, per volare a +4 sul Napoli, che ora insegue nella corsa scudetto. Gli orobici, però, non vogliono uscire sconfitti all'Allianz Stadium, anche per scrivere una striscia da record nella storia del club. Come ricorda Premium Sport, l'Atalanta è imbattuta da sette trasferte consecutive in Serie A, con cinque vittorie e un pareggio. Il record assoluto per gli orobici è di otto, arrivato nel 1992. Verrà eguagliato questa sera o i bianconeri avranno la meglio?