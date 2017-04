Mario Giuffredi, agente di Andrea Conti, terzino dell'Atalanta, in gol contro la Juve ieri sera, parla del suo assistito a tuttojuve.com: "La Nazionale maggiore? Non ci pensiamo, ma lavoriamo giorno per giorno per arrivarci. L'azzurro e il mercato non devono essere un chiodo fisso, il lavoro poi paga. L'interesse della Juventus? Non so nulla in merito. Sono soltanto voci".