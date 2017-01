Giuseppe Riso, agente di Petagna, ha parlato a Sportmediaset.it del futuro del suo assistito: "Piace alla Juve? E' nel mirino di tante squadre, anche estere, come il Monaco che l'ha seguito tantissimo. L'Atalanta lo ritiene incedibile perché ha un progetto importante su di lui e in questo momento il club bergamasco non si siede nemmeno a trattare. Lo stimano e in più Gasperini è un grandissimo allenatore e lo valorizza molto. E' un giocatore che in Europa ha caratteristiche uniche, è forte sia tecnicamente che fisicamente: deve migliorare sotto porta ma è giovane e crescerà".