Mario Giuffredi, agente di Andrea Conti, difensore dell'Atalanta, ha deciso di chiarire la posizione del suo assistito in merito a delle foto pubblicate oggi. "In mattinata sono circolate delle immagini, che alcuni erroneamente hanno attribuito ad Andrea Conti, in merito ad alcune frasi scritte su Facebook e fatte circolare sui social ed alcuni siti; è stato estrapolato un post da un profilo assolutamente fasullo. Smentisco categoricamente quanto accaduto quest'oggi, tale profilo non corrisponde assolutamente alla realtà, non è attribuibile a Conti ma risulta essere un fake. Andrea è un ragazzo caratterizzato da una moralità e da un'educazione fuori dal comune. È assurdo poter attribuire alcune espressioni ad un ragazzo come lui. Abbiamo subito informato i nostri legali affinché si procedesse alla tutela dell'immagine del ragazzo, poiché non permettiamo a nessuno di intaccare la sua moralità e professionalità".