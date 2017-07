Un'Atalanta quasi al completo (i supporters sperano nell'arrivo di De Roon e aspettano Caldara e Petagna ancora in vacanza) si è radunata all'Atleti Azzurri d'Italia per salutare il folto pubblico stipato in Curva Nord.



"Come il fuoco che ha illuminato le Mura della nostra città...Insieme viviamo questo sogno diventato realtà" recita lo striscione appeso dai tifosi e così al nome scandito dallo speaker i nuovi acquisti, tra cui Cornelius inciampato per l'emozione, i veterani e i neo rientrati Kurtic e Freuler hanno fatto il loro ingresso in campo e saltato con la Curva:"Europa League eccoci qui!".



Il Papu Gomez è stato il più applaudito con il figlio: "Pubblico strepitoso, sarà un anno importantissimo. Forza Atalanta!" Così invece Gasperini: "Dopo tanto tempo l'Atalanta torna in Europa e noi siamo tutti pronti a ripartire" urla saltando.



Presente anche il presidente Antonio Percassi, il più scatenato: "Grazie mille di cuore alla vostra straordinaria presenza. Abbiamo concluso un campionato straordinario e ora saremo in Serie A per la settima volta consecutiva, siamo già agli ottavi di Coppa Italia e giocheremo l'Europa League! Grazie allo staff e al mister che resterà con noi come desideravamo! Continuate a starci vicini anche quando saremo in difficoltà come è successo! Fate i bravi e Forza Atalanta!".