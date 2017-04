Dopo Roberto Gardaglini sono tante le giovani promesse che lasceranno l’Atalanta. Caldara, Spinazzola e Caldara non sarebbero però gli unici. Col passare del tempo aumentano le voci che vedrebbero in partenza anche Andrea Conti, ala destra che sotto la guida di Gasperini ha conquistato i meritati complimenti.



L’Inter è alla ricerca proprio di un giocatore in quel ruolo, inoltre con l’Atalanta ha già trattato in modo eccellente nell’affare Gagliardini. Vedendo le prestazioni di Conti, la concorrenza però andrà intensificandosi, e alla finestra ci sarebbe anche il Milan.