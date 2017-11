Apollon-Atalanta 1-1

L'Atalanta si fa raggiungere all’ultimo secondo e non passa matematicamente ai sedicesimi di finale di Europa League nonostante la contemporanea vittoria del Lione sull’Everton. Di seguito le pagelle di Calciomercato.com.





ATALANTA



Berisha 6,5: pronto sul tiro da fuori di Alex al 9’ ma non ce ne è bisogno. Poi sbaglia un rinvio ma salva al 44’ del primo tempo con un’uscita perfetta. Si eleva alla parata della vita al 35’ della ripresa e salva il tabellino.



Masiello 6,5: toglie loro i palloni più insidiosi di testa e di tacco e dà un grosso aiuto a Berisha sugli attacchi di Joao Pedro e Zelaya. Poi perde all’ultimo minuto Zelaya e vale il non passaggio ai sedicesimi.



Caldara 7: prova a spingere l’attacco mandando in avanti la sfera dopo averla recuperata, gran lavoro nelle retrovie nel primo tempo. Al 9’ della ripresa serve perfettamente Petagna per il legno sfortunato.



Palomino 7: difende subito bene e ruba palla all’Apollon e a tratti cerca Petagna ma in fuorigioco. Libera il centrocampo e serve Ilicic in profondità nella ripresa



Hateboer 6,5: serve perfettamente Kurtic al 16’ dalla destra e al 29’ trova un varco d’oro per Ilicic che vale l’angolo. Serve al 34’ l’assist per il gol di Ilicic poi su rigore. Perfetta l’intesa con Ilicic. Poi si fa prendere da un attacco di rabbia e al 25’ della ripresa si becca un giallo evitabile. Poi perde all’ultimo Zelaya insieme a Masiello e non doveva succedere.



Cristante 7: preme e pressa Papoulis, perfetto poi il suo passaggio ad Hateboer sulla destra, mai fuori posizione, si fa pericoloso di testa ai titoli di coda del primo tempo e continua il suo lavoro di spinta nella ripresa.



Dal 36’ st de Roon sv



Freuler 7: scarta Alex e pressa. I suoi angoli sono sempre insidiosi e trovano le teste di Caldara e Cristante.



Spinazzola 7,5: chiude bene anche su Berisha e fa più il difensore che il centrocampista: al 21’serve un bel pallone per Petagna che sbaglia sul portiere. Joao Pedro e Zelaya non possono nulla contro di lui. Bellissima l’autostrada che crea e il passaggio al 28’ per Petagna.



Ilicic 6,5: non riesce a evitare il contrasto con Zelaya e all’inizio lo perde e non arriva alla palla al centro di Petagna al 27’e al 29’ trova solo l’angolo (grazie a Yuste) su assist di Hateboer e poi schizza da fuori a lato del palo. Spesso arriva troppo tardi sul pallone, sembra che stia dormendo in campo. Al 34’ da assist di Hateboer riceve una ginocchiata sulla schiena da Alef e realizza dal dischetto sicuro 60’’ dopo.



Dal 10’ st Orsolini 6,5: si spende subito per la sua squadra prendendosi anche qualche fallo. Al 41’ prende un angolo da un tiro perfetto con la traiettoria che inquadra la rete se non fosse per Vale.



Petagna 5,5: cerca la traiettoria per Ilicic invano e trova il fuorigioco al 13’, ma al 16’ trova un buon passaggio per Hateboer che Kurtic non concretizza all’ultimo respiro. Al 21’ però è il solito e cicca completamente con una sforbiciata il passaggio sui piedi di Spinazzola. Al 7’ della ripresa trova una punizione dal limite destro ma non è la sua serata perché al 9’ prende in pieno un palo a due passi dal portiere. Poi tiene la palla su il più possibile e conferma che è la cosa che gli riesce meglio ma spesso si innervosisce.



Kurtic 6: al 16’ non riesce ad arrivare per un pelo al pallone d’oro servito da Hateboer e anche nella ripresa non splende particolarmente restando sottotono rispetto ai compagni.



Dal 24’ st Gosens 6



All. Gasperini 6: la sua squadra parte al rallentatore ma forse è una strategia perché sa che rende meglio nella ripresa: al 34’ trova il rigore perché la Dea spinge, specie sulla fascia destra di Hsteboer e Ilicic. Quando vede che il match gira bene fa subito i cambi e non sbaglia ma non riesce ancora una volta a chiudere la partita prima e la paga.





APOLLON LIMASSOL: Vale 6,5; J.Pedro 6,5, Yuste 6,5 Alef 5,5, Vasiliou 5,5, Sachetti 5 Alex 6 (dal 30’ st Maglica sv), Allan 5.5, Sardinero 5,5 (dal 18’ st Schembri 6), Zelaya 6,5, Papoulis 5,5 (dal 13’ st Jakolis 6) All. Avgousti 6.