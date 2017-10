L'Atalanta batte 3-1 l'Apollon Limassol e ipoteca il passaggio ai sedicesimi di finale di Europa League. Di seguito le pagelle di Calciomercato.com.





ATALANTA



Berisha 6: chiamato in causa poche volte, incolpevole sul gol;



Masiello 6.5: attento in fase difensiva, si spinge in avanti e sfiora anche il gol di testa;



Caldara 6: altra buona prestazione, guida la difesa;



Palomino 6: partita di sostanza, senza disattenzioni;



Hateboer 5.5: spinge meno di quello che potrebbe, si perde Schembri sul gol del momentaneo pareggio;



Cristante 6: meno pericoloso del solito in fase offensiva, gestisce bene i palloni che passano da lui (70' de Roon 6: entra a risultato acquisito, senza infamia e senza lode);



Freuler 7: solita regia, con in più il gol del 3-1, grande inserimento dopo un assist al bacio di Ilicic;



Spinazzola 6.5: spina costante sulla fascia destra dell'Apollon, grande accelerazione e assist a Ilici per la rete che sblocca la gara;



Ilicic 7.5: magico. Apre le marcature con un facile tap-in, serve con un ottimo calcio d'angolo la palla del 2-1 a Petagna e regala, di petto, un cioccolatino a Freuler per il tris nerazzurro (86' Cornelius sv);



Petagna 7: nel primo tempo corre e lotta, ma non riesce a segnare. Sblocca una situazione difficile, con un gol di testa nella ripresa;



Gomez 6.5: non è al meglio dopo la botta subita contro la Sampdoria e si vede. Ma mette lo zampino in due dei tre gol della sua squadra (79' Kurtic sv).



All. Gasperini 7: sceglie i titolarissimi e mette un piede ai sedicesimi di finale. Ora potrà gestire meglio le forze, anche in campionato.





APOLLON LIMASSOL: Vale 6; J.Pedro 5, Yuste 5.5, Pitian 6, Jander 6; Alef 5.5, Sachetti 5, Allan 5.5 (56' da Silva 5.5); Jakolis 6.5, Maglica 5.5 (56' Zelaya 6), Schembri 6.5 (81' Sardinero sv). All. Avgousti 5.5.