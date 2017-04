Parte alle ore 18 la 33esima giornata di Serie A con il primo anticipo che ha già il sapore d'Europa. All'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo l'Atalanta ospita il Bologna e vuole provare a mettere pressione a tutte le rivali per un pizzamento in Europa League a partire da Inter e Fiorentina protagoniste del secondo anticipo serale.



I bergamaschi hanno vinto quattro delle ultime cinque partite contro il Bologna, mentre solo una è la vittoria del Bologna nelle ultime 25 trasferte di campionato contro i nerazzurri. L’Atalanta è anche la squadra che ha subito solo un gol in casa in campionato dall’inizio del 2017 (meno di ogni altra formazione), rimanendo imbattuta in questo periodo.