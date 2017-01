Gentile Procuratore,sono un tifoso dell'Atalanta infastidito dal passaggio di Gagliardini all'Inter in questa sessione di mercato. Pur non potendo criticare il lavoro della famiglia Percassi svolto in questi anni, la cessione di Gagliardini all'Inter non riesco proprio a digerirla. Si parla sempre dell'ottimo lavoro di scouting della società bergamasca - che non voglio discutere - che però è fine a se stesso se poi i calciatori più bravi vengono ceduti al primo offerente (e l'Inter è anche una squadra concorrente!). Quindi le chiedo che cosa serve scoprire talenti se poi questi ultimi vengono ceduti per una manciata di milioni di euro? Alberto '81Lo scouting, infatti, è un settore fondamentale per ogni azienda calcistica che non può permettersi di vivere solo attraverso i contributi televisivi. Nelle voci di ricavo di una società di calcio, la vendita dei calciatori - almeno in Italia - è in vetta alla lista. I bilanci saranno buoni se sarà stato fatto un lavoro programmatico che ha alla base proprio l'attività di scouting. E su Gagliardini gli osservatori bergamaschi misero gli occhi addosso prestissimo, essendo stato preso a soli 7 anni per giocare nel campionato dei Pulcini negli anni in cui a Zingonia il responsabile del settore giovanile era il grande Mago di Meda, il Sig. Mino Favini, che ha scovato e lanciato talenti come; campioni approdati, poi, in altre società come Inter, Juventus, Milan, ecc. Ecco che il lavoro degli osservatori dell'Atalanta ancora una volta è stato adeguatamente ripagato. (bonus compresi).Questo è il calcio, non solo gioco ma business.Cordialmente