Bryan Cabezas, ala dell'Atalanta classe '97, ospite all'Atalanta Store per il classico appuntamento del mercoledì sera per foto e autografi con i tifosi, parla così dell'esordio nella squadra nerazzurra: "L'Italia è stata una tappa di adattamento, vengo da un debutto con l'Ecuador da goleador molto positivo. Io sono tranquillo, son contento del gruppo. La prossima però di domani sarà l'ultima convocazione possibile, il direttore Sartori e Percassi lo sanno da tempo, perché ho due settimane di preparazione con la nazionale dell'Ecuador. Lunedì parto per l'Ecuador, il 14 maggio per la Corea e il 20 maggio inizieranno le partite del Mondiale. Spero di fare un buon mondiale anche come vetrina per l'Atalanta. Bergamo mi è piaciuta moltissimo, spero che l'Atalanta vada in Europa, ho già programmato il mio ritorno e ho preso un libro illustrato su Bergamo che leggerò in questi mesi. Calcisticamente e tatticamente sono cresciuto molto sia in fase difensiva che offensiva con Gasperini. Un po' sono dispiaciuto di perdere le ultime partite e l'eventuale qualificazione in Europa League. Seguirò da lontano l'Atalanta. L'esordio per me è stato emozionante, non me l'aspettavo perché era un momento delicato della partita contro la Roma. Se lo ritiene utile il mister mi farà debuttare anche in casa contro la Juve. Ci stiamo preparando molto bene e siamo fiduciosi di vincerla. Son contento di aver sostituito Zukanovic ed essere qui oggi con i tifosi". Simone Tanganelli, osservatore dell'Atalanta in Sudamerica, ha tradotto per lui.