Bryan Cabeza, esterno colombiano dell'Atalanta, prelevato in estate dall'Independiente del Valle, ha parlato in conferenza stampa dei suoi mesi in nerazzurro: "Non ho ancora giocato, stavo per debuttare ma poi ho avuto un infortunio che è durato un mese e mezzo. Sono motivato, mi alleno tutti i giorni per migliorare e correggere i miei difetti. Non penso che la dirigenza voglia cedermi, adesso mi sto adattando al clima, alla lingua e agli allenamenti. Quando avrò un'opportunità vedrò di sfruttarla".