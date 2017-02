Atalanta-Cagliari 2-0 (primo tempo 2-0)



Marcatori: 4', 17' Gomez (A)



Atalanta (3-4-1-2): Berisha, Toloi, Caldara, Masiello (61' Zukanovic), Conti, Kessie (81' Cristante), Frueler, Spinazzola, Kurtic, Gomez (90' Mounier), Petagna. All. Gasperini



Cagliari (4-5-1): Rafael, Pisacane, Ceppitelli (83' Ionita), Bruno Alves, Capuano (79' Serra), Tachtsidis, Isla, Dessena (69' Miangue), Barella, Di Gennaro, Borriello. All. Rastelli



Arbitro: Gavillucci di Latina



Ammonizioni: 54' Ceppitelli (C), 57' Masiello (A), 60' Barella (C), 63' Conti (A), 84' Kurtic (A), 88' Zukanovic (A)