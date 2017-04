Mattia Caldara, che nel mercato di gennaio la Juventus ha acquistato dall'Atalanta (per portarlo a Torino nel 2018), parla dei bianconeri all'Eco di Bergamo, in vista del match di venerdì sera: "La società che mi ha dato fiducia ed ha investito su di me, fa piacere devo esserle grato, ma io penso all'Atalanta, darò tutto perchè voglio regalare un sogno alla tifoseria. Sarà una partita complicatissima perchè affrontiamo la squadra pià forte d'Europa. Noi stiamo andando bene ma anche la Juve, proveremo a metterli in difficoltà, poi se saranno più bravi di noi, vinceranno. Faremo una settimana di allenamenti molto attenta, guarderemo molti video, per capire i movimenti dei loro attaccanti anche se sono molto forti ed imprevedibili. ​Servono ancora tanti punti ma la nostra mentalità è quella giusta, siamo pronti a dare il massimo nelle prossime cinque partite, la gara con il Milan sarà importantissima".