Mattia Caldara, difensore dell'Atalanta, parla alla vigilia del match fra gli orobici e il Lione, in Europa League: "Fa piacere rappresentare Bergamo in Europa, l'anno scorso i nostri tifosi ci hanno fatto capire quanto desideravano tornare dopo tanto tempo. Da bergamasco ho un'altra visione rispetto a chi non lo è, so cosa rappresenta l'Atalanta per Bergamo. Domani sarà difficile, il Lione è abituato a grandi palcoscenici, ma se giocheremo compatti sappiamo che possiamo mettere in difficoltà chiunque".