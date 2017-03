Il difensore dell'Atalanta, Mattia Caldara, ha parlato dopo il 7-1 della sua squadra contro l'Inter: "Ieri è stato un pomeriggio tragico, non volevamo fare questa brutta figura, non lo meritavamo come i nostri tifosi. Ora questa sconfitta ci servirà, proveremo a rialzarci da domenica. Puntiamo sempre alla qualificazione in Europa League. Gasperini è stato sereno, ovviamente ci ha detto di cancellare il prima possibile questa sconfitta. Gagliardini? Sono contento per lui, anche se gli ho detto che fa sempre gol inutili. La Juve? Mi sto preparando, ma devo fare ancora molto a Bergamo per cercare di arrivare lì, dove il livello è davvero alto. A inizio stagione non avrei creduto in questa grande stagione e nel futuro alla Juve. Petagna? Credo che abbia un grande futuro davanti, ci sta facendo giocare davvero bene. per il futuro è una scelta sua, ma penso che un anno ancora con Gasperini faccia bene a tutti".