Per un Petagna che brilla e stupisce c'è un Paloschi che continua a vivere un momento buio all'Atalanta. Tornato in Serie A dalla Premier con grandi aspettative, l'ex Swansea non è riuscito a imporsi con la maglia nerazzurra. Ora, come scrive il Corriere di Bergamo, il club orobico attende un'offerta che permetta di monetizzare e cercare poi il sostituto sul mercato.