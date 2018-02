Atalanta-Chievo 1-0 (primo tempo 0-0)



Reti: 29’ st Mancini (A).



Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Mancini, Masiello; Hateboer, de Roon, Freuler, Spinazzola; Cristante; Ilicic (37’ st Palomino), Petagna (18’ st Cornelius). All. Gasperini. A disp.: Gollini, Rossi, Gosens, Barrow, Mancini, Haas, Schmidt, Bastoni, Castagne, Melegoni,





Chievo (3-5-1-1): Sorrentino; Bani, Dainelli (1’ st Cesar), Gamberini (dal 35’ st Inglese); Depaoli, Hetemaj, Radovanovic, Giaccherini (18’ st Rigoni), Jaroszynski; Birsa; Meggiorini. All. Maran. A disp. Seculin, Confente, Gobbi, N. Rigoni, Gaudino, Castro, Leris, Stepinski, Pucciarelli, Pellissier.





Arbitro: Calvarese di Teramo (Posado, Prenna, Balice)

Var: Ghersini

Avar: Abisso



Ammoniti: 47' st Bani (C)

Espulsi: -



Note: pomeriggio freddo e soleggiato. Osservato 1’ di silenzio prima del fischio d’inizio in memoria di Azeglio Vicini. Spettatori: 3.145. Abbonati: 14.147. Spettatori toitali: 17.292. Incasso: 32.212,30 euro.



Recupero: 1’, 5'.