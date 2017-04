Il terzino dell’Atalanta Andrea Conti è tra i profili più graditi alle grandi società di Serie A specialmente Inter, Juve e Napoli. Sul giocatore, però, c’è anche il Chelsea di Antonio Conte oltre ad altre due squadre di Premier. Il difensore atalantino ha parlato così del suo futuro a L’Eco di Bergamo: "Le grandi su di me? Preferisco non parlare. Io sto bene a Bergamo, almeno fino a fine stagione resterò qui. A livello di individualità l’Inter in Italia è seconda solo alla Juve. Il Milan però non molla mai, forse adesso rappresentano i nostri principali rivali".