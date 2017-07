Sportitalia

Andrea, difensore dell'Atalanta, a margine di un eventoha parlato della sua stagione e del suo futuro: "Sono contento per quello che ho fatto l'anno scorso, abbiamo fatto tanti sacrifici, con l'Atalanta abbiamo fatto una stagione incredibile. Peccato per come è andato l'Europeo Under 21. Nell'ultimo anno è cambiata la mia carriera, ringrazio la mia famiglia e il mio agente. Milan? E' una grande squadra, ogni bambino vuole giocare in una grande squadra,sono pronto a rinunciare alle vacanze per firmare per il club rossonero".Anche il ds del Milan,e l'agente del giocatore,hanno confermato la trattativa in fase avanzata. Da un lato il ds rossonero ha ribadito come il Milan stia provando a trovare l'accordo finale per lui (), mentre dall'altro l'agente ha ribadito la volontà di approdare soltanto al Milan ( LEGGI QUI