, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport: "Siamo una bella squadra, con tanta personalità, dove risalta quella di Gomez, il leader e capitano. Gasperini non solo la domenica ma in tutta la settimana ci dà tanta carica. A Bergamo ho trovato la piazza e le persone giuste, non è sempre facile fare bene, bisogna avere allenatori e società che credono in te. Sono contento di quello che sto facendo e voglio migliorare ancora. I miei gol? Il gioco aiuta tanto e poi abbiamo giocatori in gradi di metterti in condizione di segnare. L'Europa? Siamo partiti con l'idea di giocare e pensare a una gara alla volta. Il nostro obiettivo è giocare ogni sfida come se fosse l'ultima e sta dando i suoi frutti. Non guardiamo troppo avanti, adesso stiamo recuperando anche in campionato. Ogni giorno è un divertimenti, siamo un bel gruppo, con ragazzi simpatici che hanno voglia di stare insieme".