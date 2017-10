Bryan Cristante, autore del gol che ha permesso all'Atalanta di pareggiare contro la Juventus, ha parlato a Sky Sport nel post partita: "Faccio quello che mi chiede il mister, che è bravo a schierarci a seconda degli avversari. Gol? Amo inserirmi, mi sto abituando sempre più. Per il gioco che abbiamo ben vengano gol dei centrocampisti. Io come Nicola Berti? Lo conosco ma ho visto poco causa età. Ero andato al Benfica trovando spazio, poi girando un po' ho fatto gavetta. Mi hanno fatto bene queste esperienze, anche in squadre in difficoltà. Il gol di testa? L'ho presa bene, meritavamo il risultato per la bellissima partita. Con la Juve quando sei sotto di due rischi la goleada. Il mister sono anni che fa crescere i giovani. Nazionale? C'è tempo".