Atalanta-Crotone 1-0 (primo tempo 0-0)



Marcatori: 48' Conti (A)



Atalanta (3-4-1-2): Berisha, Toloi, Caldara, Masiello, Conti, Kessie, Freuler, Spinazzola, Kurtic, Gomez (89' Cristante), Petagna. All. Gasperini



Crotone (3-5-2): Cordaz, Rosi, Ferrari, Claiton (71' Nwankwo), Ceccherini, Barberis, Crisetig, Acosty (76' Nalini), Sampirisi, Stoian (61' Tonev), Falcinelli. All. Nicola



Arbitro: Banti di Livorno



Ammonizioni: 28' Masiello (A), 44' Claiton (C), 51' Freuler (A), 58' Ferrari (C), 66' Crisetig (C), 68' Ceccherini (C), 75' Conti (A)