Marten de Roon, centrocampista dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Torino: "Partita molto dura, c'è una stanchezza incredibile. C'era anche un gran caldo. Una fatica incredibile fino alla fine, vincere così è ancora più bello, ma ora dobbiamo tenere questa posizione. Andiamo avanti. Arrivare in Europa per il secondo anno consecutivo sarebbe un miracolo: due anni fa giocavamo per la salvezza, ora abbiamo l'Europa League nel mirino. Barrow? Ha fatto molto bene. Lavora tanto per la squadra, crea occasioni, per noi è molto importante. Ha velocità ed è intelligente".