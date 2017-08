A poche settimane dall’inizio della nuova stagione sportiva, proseguono senza soste gli allenamenti di Gomez e compagni al centro Bortolotti di Zingonia.

Mister Gasperini questa mattina ha diretto una lunga seduta d’allenamento sul campo principale della sede nerazzurra. Il programma prevedeva tecnica, tattica e partitelle.

Caldara ha proseguito con il programma personalizzato, Bastoni e Melegoni erano assenti perché impegnati in Under 19. Pessina, che questa mattina si è regolarmente allenato con i compagni, in serata raggiungerà Bagno di Romagna per lo stage dell’Under 20.

Domani, sempre a Zingonia, allenamento alle 16,30.