Boukari Dramé, terzino sinistro dell’Atalanta classe ’85, ospite all’Atalanta Store per il consueto appuntamento del mercoledì sera con i calciatori, si è espresso così circa le sue condizioni fisiche e il suo periodo sfortunato: “Ho dolore al ginocchio destro, soffro molto per non poter essere a disposizione, ma so che posso risollevarmi da questa condizione e ritornare al meglio”.



SUL MERCATO - In merito ad alcune voci di mercato che lo danno partente, è molto chiaro: “Io non ho sentito nessuna novità dal Palermo, non leggo il giornale, sento solo quello che mi dice la gente. Io voglio solo rimanere a Bergamo e penso a smaltire l’infortunio e tornare disponibile”.



SU SPINAZZOLA E I GIOVANI - Intanto, in campo al suo posto un bravissimo Spinazzola: “Sapevo già che era bravo, glielo dico sempre e sono contento per lui. Altri due che andranno lontano a parer mio sono Bastoni e Latte”



SUI MERITI DI QUESTA ATALANTA - “E’ tutto del mister e delle sue intuizioni. Ci ha reso una squadra affiatata.”