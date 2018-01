In campionato va a ritmi alterni, ma in coppa l’Atalanta viaggia a mille. Ha passato il girone di Europa League da prima e ha eliminato il Napoli dalla Coppa Italia. Dopo l’impresa del San Paolo i nerazzurri si fanno avanti tra le pretendenti per il trofeo. Non sarebbe una prima assoluta per i bergamaschi, che trionfarono già nell’edizione 1962-63: il bis a oltre 50 anni di distanza è una possibilità data a 6,50 volte la scommessa sul tabellone Snai. In cima al pronostico c’è la Juventus, piazzata a 2,25 e seguita dalla Lazio, che è già in semifinale ed è data a 3,50. Ancora prima dell’Atalanta il Milan (che sfiderà la Lazio per andare in finale) a 5,00.