“Mi trovo molto bene a Bergamo, ho un contratto fino al 2022 e non voglio pensare a quello che potrebbe succedere in estate”. Così Remo Freuler, giocatore dell’Atalanta, ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Ho sempre visto la Bundesliga, e poi. Poi su Gasperini dice: “Ci alleniamo al 99%? Non basta. Vuole sempre il 100% in ogni momento, altrimenti diventa difficile stargli dietro. Poi è un grande conoscitore di calcio: nel corso di una partita possiamo cambiare anche due o tre moduli”.