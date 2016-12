Nell'Atalanta delle meraviglie di Gian Piero Gasperini, brilla la stella di Roberto Gagliardini. Il centrocampista classe '94, come ammesso dal suo agente, Beppe Riso, è già al centro del mercato: "E' sicuramente un pezzo molto pregiato della formazione di Gasperini. Un giocatore dal successo assicurato anche in Nazionale. E' il giovane che meglio si è espresso nel suo ruolo in questo inizio di stagione. Inter, Roma e Juventus stanno cercando un centrocampista centrale e si rinforzeranno in mezzo al campo ma non solo".



'A GENNAIO RESTO' - Oggi sono arrivate le parole dello stesso Gagliardini che, intervistato da Sky Sport, ha allontanato l'ipotesi di un addio alla Dea già a gennaio: "Ora come ora mi vedo all'Atalanta, anche perché stiamo facendo qualcosa di importante per il club, qualcosa che non è mai stato fatto prima. A gennaio non vado via assolutamente, il mio sogno è arrivare tra le prime 5-6 in campionato".