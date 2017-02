Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha commentato così il successo contro il Palermo ai microfoni di Sky Sport: "Queste tipo di partite sono imprevedibili. Abbiamo dominato a lungo, ma anche sprecato molto ed il Palermo è stato vivo fino all'ultimo. Non è stata una gara facile come il risultato potrebbe far pensare: vincere contro una squadra motivata come quella rosanero non era semplice. Atteggiamento da grande? Giochiamo con fiducia e serenità, è soprattutto una forza per impostare il gioco da dietro. E questo in trasferta ci aiuta molto, ad esempio per spezzare l'entusiasmo degli avversari. Oggi sullo 0-2 abbiamo rallentato, ma senza produrre e finivamo per rimanere fermi. Poi nella ripresa siamo stati nuovamente bravi e abbiamo chiuso la partita".



L'obiettivo è l'Europa League?

"Ce la giochiamo. Mancano ancora tante partite e tutte le squadre in lotta con noi sono qualificate e forti. E' passato un girone dalla gara di andata contro il Palermo e abbiamo fatto quarantadue punti in diciannove partite: non sono numeri casuali. Dopo la gara contro il Crotone ci saranno gli scontri diretti e per lottare per traguardi così importanti bisogna fare qualche impresa".



Non giocare le coppe può aiutare?

"Sì, soprattutto a livello di infortuni: quando si giocano tante partite, c'è questo rischio. Anche se in verità le coppe interessano Napoli, Roma e Juventus, che non sono nostre rivali".



Cristante si è rivelato un acquisto azzeccato...

"Con la partenza di Gagliardini abbiamo puntato su un calciatore che, come Petagna e lo stesso Gagliardini, era un po' finito fuori dai radar. Sono contento per il suo gol".