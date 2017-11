Gian Piero Gasperini, mister dell’Atalanta, commenta così il pareggio in casa contro la Spal in conferenza stampa: «Abbiamo avuto occasioni per il 2-0. L’occasione c’è stata ma poi c'è stato un po’ di calo e questo è abbastanza evidente ma non è solo un calo probabilmente è qualcosa di strutturale che dobbiamo valutare. Il risultato poi è andato bene così perché con la pioggia e l’espulsione di Freuler eravamo in difficoltà. Le cose sono abbastanza associate tra calo fisico e mentale ma subiamo gol da schierati per cui è qualcosa di più complicato e difficile da limitare. Con le difficoltà a recuperare palla diventa tutto più complicato. Quando ho fatto quelle sostituzioni era perché a quel punto era importante non perdere il match.



Il bicchiere comunque è mezzo vuoto perché per lunghi tratti abbiamo dominato noi. Quando hai l’opportunità di chiudere le partite e non le chiudi è ovvio che rimane sempre aperta. Tra gol, pali e capacità nel tiro noi abbiamo dimostrato di avere la stoffa ma nel campionato italiano è dura, le squadre crescono e ovviamente un po’ di fatica ce la portiamo dietro. La sosta arriva bene ma non penso che poi cambi molto perché ripartiremo con partite molto toste e dure per 40 giorni. Non credo che sarà molto diverso, dovremo stare molto concentrati perché questo è un campionato difficile.



L’atteggiamento tattico? Vediamo se cambiarlo, abbiamo perso capacità di tenuta e di contrasto fisico».