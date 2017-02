Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match con il Napoli: "L’unico che é tornato un pò acciaccato con un affaticamento dallo stage in Nazionale é Conti. Al suo posto non sono ancora schierabili perché non del tutto ripresi Dramé e Konko, nel caso dovrò fare affidamento su Hateboer. Gomez e Kessié sono diffidati da molto ma questo é normale e non mi farà cambiare formazione. Bastoni ha recuperato ed é disponibile, Pesic e Melegoni invece no. Anche Raimondi non ci sarà per motivi personali".



"All'andata contro il Napoli schierai per la prima volta o giovani e questo creò problemi. Ma io sapevo che era la strada migliore per l'Atalanta e così é stato. Avevamo già vinto contro il Crotone ma nessuno se ne accorse. Ero ancora in bilico sulla panca, ma dopo il Napoli ottenni credibilità nella mia condizione. Gagliardini? La carriera di Gagliardini si é lanciata però dalla convocazione in Nazionale, le sue prestazioni all'Atalanta sono un'altra cosa".



Due parole su Ranieri: "É la legge del calcio purtroppo o per fortuna. Non conta il passato, contano i risultati. Il nostro é un mestiere complicato e difficile, si può ribaltare da un momento all'altro. Io ho già un contratto che mi lega all'Atalanta, ma il segnale che il Presidente e la famiglia mi ha dato di fiducia questa settimana per me é stato molto gratificante. Comunque non é ancora il momento di pensarci, farò poi le moe considerazioni"