Alla vigilia del match di Europa League con il Lione, in conferenza stampa parla l'allenatore dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini: "Giocheremo su un campo bello, contro una società forte e prestigiosa ma vogliamo rappresentare bene il calcio italiano e l'attenzione è esclusivamente sulla partita di domani".



Gasp prosegue: "Il Lione è una squadra di assoluto valore, quando affronti queste squadre devi essere concentrato ma devi avere anche la forza di proporti. Abbiamo affrontato Roma e Napoli, giocheremo contro la Juventus, è come se giocassimo contro una di queste squadre".



Infine, un commento sul fatto che Fekir, talento del Lione, non conosca il Papu Gomez: "Sul fatto che ci conoscano meno ci può anche stare, noi partecipiamo alle Coppe dopo 26 anni, loro invece le giocano da sempre. Anche normale che possano conoscere o non avuto modo di giocare contro di noi. Gomez... anche per lui, quando giocherà nella nazionale argentina e me lo auguro viste le convocazioni, il calcio permette di conoscere in fretta i giocatori emergenti, pur non essendo un ragazzino. Noi non ne usciamo risentiti, lo sapevamo che arrivavamo come poco conosciuti, speriamo di farlo in campo...".