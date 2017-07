Primo test europeo superato. Gian Piero Gasperini è sempre più soddisfatto di questa Atalanta dopo la splendida vittoria in casa contro il Lille: "Atalanta di spessore soprattutto nel primo tempo. Nel secondo abbiamo sofferto di più, ma volevamo proprio confrontarci con squadre grandi e partite del calcio europeo. La squadra è solida, sa come stare in campo, siamo riusciti a rimanere lucidi ma abbiamo sbagliato qualche passaggio tecnico e lì dobbiamo migliorarci. Ora ci attende il Borussia ed è un'altra grande squadra, ma almeno potremo trarre considerazioni sia in positivo che in negativo. Poi incontreremo subito Roma e Napoli e non so se sia un bene o un male. Settembre sarà davvero impegnativo, con Europa League e infrasettimanale, ma sarà un'esperienza e noi cercheremo di arrivare pronti. Con il doppio impegno ci sarà il rischio infortuni, ma cercherò di allargare il range di giocatori. La disparità di finanziamenti con il Milan è grande e sarà dura non finirgli dietro, noi abbiamo però meno stress e meno esigenze di ripetere il campionato scorso, anche se è giusto inseguire i sogni. Stasera ho visto tantissimo tifo ed entusiasmo e noi abbiamo solo voglia di ripagarli. Non sono superstizioso, vedremo...".