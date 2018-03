Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, in conferenza stampa parla della partita che attende i nerazzurri contro il Bologna al Dall'Ara e fa una stima degli indisponibili. Il primo pensiero però è ancora per il calciatore bergamasco Davide Astori, tumulato ieri proprio a San Pellegrino:



ASTORI- "La morte improvvisa di Astori è l'aspetto che ha colpito di più ma ha lasciato qualcosa di importante. Ha fatto riflettere tutti creando un'emozione incredibile. Per Ilicic in particolare la morte di Astori è stata un colpo, anche perché lui l'ha saputo subito, prima che uscisse la notizia".



BOLOGNA- "Il Bologna non ha trovato la continuità per restare abbastanza in alto in classifica, ma ha valori importanti. Tredici gare sono tante, abbiamo l'anomalia delle tre trasferte di fila ma quelle a breve non sono ancora decisive. Le vittorie ti portano in alto, ma ogni partita non è o la va o la spacca, c'è equilibrio e si incontrano difficoltà".



PAPU- "Gomez si è allenato, quest'anno ha avuto delle vicissitudini e non ha potuto avere la stessa continuità in termini di assist, gol e occasioni create".



CALDARA- "Spero che Caldara sia recuperabile già per mercoledì, anche Bastoni è out per domenica. Dietro è più probabile l'impiego di Palomino".



TRIDENTE- "Non capisco la questione dell'attacco senza prime punte, perché nemmeno Petagna e Cornelius sono centravanti classici. Si esprimono meglio fuori dall'area di rigore, anche se hanno caratteristiche per entrarci. Abbiamo cinque attaccanti intercambiabili e a parte Barrow hanno giocato tutti da titolare. Cornelius un po' meno, ma ha avuto le sue occasioni".