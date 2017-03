Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, alla vigilia della sfida contro il Pescara, non pensa più alla batosta Inter ed é pronto al riscatto: "Settimana non bella con acciacchi e morale basso per domenica scorsa, ma dobbiamo ripartire guardando fiduciosi la classifica e il calendario. Sei partite su dieci in casa ci serviranno per dare una risposta. Siamo comunque usciti da un trittico difficile con quattro punti, con una posizione in classifica per cui avremmo firmato qualche settimana fa. La sconfitta di domenica può esserci utile per rialzarci, vincere domani e poi recuperare gli acciacchi nella sosta per la volata finale. Tre acciacchi non sono tanti ma non siamo abituati: domani dovremo dare una risposta subito, la sosta comunque arriva al momento opportuno per noi. Fondamentale ora avere l'apporto di tutti, anche di quelli finora mai impiegati. La soluzione potrebbe essere Zukanovic esterno e Spinazzola, ma ci sono anche Grassi e Cristante, Hateboer e Mounier. Chi non dall'inizio, entrerà a partita in corso. Dobbiamo riprendere i tre punti e tutta la rosa sarà utile per questo. Noi avremo il nostro obiettivo al massimo e cioè vincere la gara, anche attraverso una buona prestazione. Il Pescara ha messo in difficoltà molte squadre, lo sappiamo. Anche Caldara purtroppo si é allenato molto poco, la nostra attenzione deve essere concentrata sul recupero, ma non ho anticipato il giorno di ritiro perché poteva essere interpretato come una punizione e non volevo. I tifosi sono troppo positivi, l'episodio contro l'Inter non é stato normale, alla fine il più arrabbiato ero io! Comunque Hateboer al posto di Conti sarà la soluzione più naturale".