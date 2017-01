Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, commenta a Sky il perentorio successo sul campo del Chievo: "Oggi sono molto felice, era l'ultima del girone d'andata e volevamo chiuderlo al meglio, con un record per l'Atalanta. Grande prestazione, grandi i miei calciatori".



SUI SOSTITUTI DI KESSIE E GAGLIARDINI - "C'è un grande gruppo, chi è sceso in campo ha interpretato al meglio la partita".



SUL MERCATO IN USCITA - "Gagliardini è oramai dell'Inter, la nostra intenzione era quella di non cedere nessuno sino a giugno, chiaro che l'offerta arrivata è irrinunciabile. La società ha la possibilità di programmare al meglio il proprio futuro, vedremo cosa accadrà in questi giorni".



SU PETAGNA - "Oggi ha fatto una prestazione straordinaria, è troppo importante per l'economia del nostro gioco. Non segna tanto, ma li farà nel girone di ritorno".



SU GAGLIARDINI - "Gagliardini? Non è che c’è solo una trattativa in corso, c’è proprio un accordo".