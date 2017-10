Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, parla in conferenza stampa alla vigilia del match con la Sampdoria: "Le convocazioni in nazionale sono positive per i giocatori, danno loro motivazioni molto forti perché è sinonimo che hanno lavorato bene. Ne tornano arricchiti, è un'occasione per misurarsi in campo internazionale".



"In realtà molti sono nelle nazionali giovanili - prosegue l'allenatore nerazzurro -. Il più disagiato è stato Gomez che ha fatto più di venti ore di volo per rientrare giovedì, per la maggior parte hanno giocato e sono tornati in buone condizioni: sono tutti disponibili. Purtroppo Ilicic e Kurtic sono usciti dal Mondiale".



Infine: "Toloi domani non è disponibile, speriamo per giovedì in Europa League. È sulla via della guarigione, con incontri così ravvicinati non ha senso rischiarlo: tenerlo fuori è più una precauzione che altro".