Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, parla dopo la vittoria sul campo del Bologna: "L’inizio non è stato ottimale, poi siamo usciti bene e abbiamo comandato la gara - si legge su tuttobolognaweb.it -. La squadra ha creato buone occasioni e poi nel secondo tempo lo spartito è rimasto lo stesso, ma fino a che non concretizzi rimani sulle spine. Per fortuna la rete è arrivata e la vittoria è meritata. La sostituzione di Gomez? Noi giochiamo tante partite, ne abbiamo altre due in una settimana e non mettiamo tutto il potenziale in campo. Il fatto che si possa inserire giocatori importanti a partita in corso può essere un fattore determinante. Ma chi è uscito non ha demeritato. L'errore di Gomez da solo davanti al portiere? Non deve avere paura di sbagliare, perché è uno dei nostri leader e deve essere da esempio. Mi è dispiaciuto che in quel contropiede non abbia tentato di fare gol. Lui è una grande giocatore e non ci deve essere timore".